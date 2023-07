Capcom übernimmt Swordcanes Studio Co., Ltd. durch Aktienkauf als hundertprozentige Tochtergesellschaft

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) hat heute bekannt gegeben, alle Aktien der Swordcanes Studio Co., Ltd. (Swordcanes) übernommen zu haben. Dadurch wird das Unternehmen zur hundertprozentigen Tochtergesellschaft.

1. Zweck des Aktienkaufs

Swordcanes ist spezialisiert auf die Produktion von 3D-Computergrafiken für die Entwicklung von Heimvideospielen. Zuvor hatte das Unternehmen bereits für Capcom gearbeitet. Deshalb hat Capcom sich entschieden, das Studio komplett zu erwerben, um seine eigenen technischen Kapazitäten zu erweitern und die weitere Entwicklung zu sichern.

In Zukunft will Capcom weitere Akquisitionen ins Auge fassen, um über die notwendigen technischen Kapazitäten zu verfügen und den Bereich Spieleentwicklung auszubauen.

2. Überblick Swordcanes Studio Co., Ltd.

1. Hauptsitz D’s VARIE Kanda Gebäude., 5F, Kanda Nishifukudacho 4, Chiyoda-ku, Tokio 2. Repräsentant Tetsuya Takeda 3. Eingezahltes Kapital 8 Millionen Yen 4. Gründung Mai 2018 5. Hauptgeschäftszweck Produktion von 3D- und 2D-Computergrafiken für Spieleentwicklung, etc.

3. Ausblick

Die Auswirkungen auf das konsolidierte Geschäftsergebnis für das laufende Geschäftsjahr sind unerheblich.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein führender Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielekonsolen, PCs sowie mobile und kabellose Geräte. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat hunderte von Spielen kreiert, wie Resident Evil™, Monster Hunter™, Street Fighter™, Mega Man™, Devil May Cry™ und Ace Attorney™. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz befindet sich in Osaka, Japan. Mehr Informationen über Capcom finden Sie unter: https://www.capcom.co.jp/ir/english/

