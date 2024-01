Capcoms Street Fighter 6 überschreitet die Marke von 3 Millionen verkauften Einheiten weltweit!

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute bekannt, dass Street Fighter 6, der neueste Titel der erfolgreichen Serie Street Fighter, weltweit über 3 Millionen Mal verkauft wurde (Stand: 3. Januar 2024).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240116377511/de/

Street Fighter 6 (Graphic: Business Wire)

Street Fighter 6 kam im Juni 2023 auf den Markt, sieben Jahre nach dem Vorgängertitel der Reihe, und stellt die Weiterentwicklung der Serie sowie eine neue Generation von Kampfspielen dar. In Verbindung mit dem E-Sport-Turnier Street Fighter League: Pro-JP 2023 wird das Unternehmen Street Fighter 6 im Rahmen der Capcom Pro Tour 2023 einsetzen, bei der der Sieger ein rekordverdächtiges Preisgeld in Höhe von 1 Million USD (ca. 130 Millionen Yen*) erhält. Der gesamte Preisgeldtopf für die Tour beträgt sogar über 2 Millionen USD (ca. 260 Millionen Yen*). Zusätzlich zu diesen Aktivitäten hat Capcom darauf hingearbeitet, mit kontinuierlichen Content-Updates, einschließlich umfangreicher Kooperationen, zusätzlicher Charaktere und Kostüme (wie z.B. "Outfit 3", zusätzliche Charakterkostüme), mehr Interesse und Aufmerksamkeit für den Titel zu wecken, was dazu beigetragen hat, die Verkaufszahlen von Street Fighter 6 weltweit auf über 3 Millionen Einheiten zu steigern.

Zudem wurde Street Fighter 6 von den Kritikern hoch gelobt und als bestes Kampfspiel des Jahres ausgezeichnet. Es erhielt den Best Fighting Game Award bei den The Game Awards 2023, einer der größten Preisverleihungen weltweit, die jährlich die Erfolge von Videospielen und ihren Entwicklern durch eine gemeinsame Abstimmung von internationalen Medien und Spielefans würdigt.

Capcom wird auch in Zukunft alles daran setzen, die Erwartungen aller Spieler zu erfüllen und seine branchenführenden Fähigkeiten in der Spieleentwicklung nutzen, um äußerst attraktive Spielerlebnisse zu schaffen.

ÜBER Street Fighter

Der erste Titel der Serie Street Fighter wurde 1987 als Arcade-Spiel veröffentlicht, gefolgt von dem Welterfolg Street Fighter II im Jahr 1991, der dank seines innovativen Kampfsystems große Begeisterung auslöste. Auch heute noch, über 36 Jahre nach dem Erscheinen von Street Fighter, erfreut sich die Serie mit weltweit über 52 Millionen verkauften Exemplaren weltweit großer Beliebtheit. Außerdem konnte die Serie in den letzten Jahren ihre Rolle als treibende Kraft im Kampfspiel-Genre des E-Sport ausbauen.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Publisher und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, tragbare und drahtlose Geräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat bereits Hunderte von Spielen entwickelt, darunter die bahnbrechenden Franchises Resident Evil™, Monster Hunter™, Street Fighter™, Mega Man™, Devil May Cry™ und Ace Attorney™. Der Hauptsitz von Capcom befindet sich in Osaka, Japan, und das Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Weitere Informationen über Capcom erhalten Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240116377511/de/