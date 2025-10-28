Capital Bancorp Aktie
WKN DE: A2N6UT / ISIN: US1397371006
|
28.10.2025 02:19:41
Capital Bancorp, Inc. Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Capital Bancorp, Inc. (CBNK) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $15.07 million, or $0.89 per share. This compares with $8.67 million, or $0.62 per share, last year.
Excluding items, Capital Bancorp, Inc. reported adjusted earnings of $0.72 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 35.6% to $52.02 million from $38.35 million last year.
Capital Bancorp, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $15.07 Mln. vs. $8.67 Mln. last year. -EPS: $0.89 vs. $0.62 last year. -Revenue: $52.02 Mln vs. $38.35 Mln last year.
Aktien in diesem Artikel
|Capital Bancorp Inc Registered Shs
|29,25
|-1,61%
