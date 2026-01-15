Capitaland Aktie
WKN: 591032 / ISIN: SG1J27887962
|
15.01.2026 13:36:47
CapitaLand India Trust wins second hyperscaler agreement for data-centre development
The facility has a gross power capacity of 55 MW and is set to be completed by Q4 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
