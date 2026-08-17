Capro: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Capro hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Capro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 21,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -70,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,36 Milliarden KRW – ein Plus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Capro 12,31 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at