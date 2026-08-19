CAR Aktie

CAR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US14074L1052

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19.08.2026 11:43:21

Car ramming attacks: Why do they keep happening?

Cars are being used as weapons, to ram, kill and maim innocent people. The reasons why are not always clear, nor are solutions to preventing such attacks.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
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