CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
|
01.12.2025 22:40:41
Car-sharing company ZipCar to end UK operations
ZipCar, which has more than 600,000 UK members, temporarily suspends new bookings on its platform.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CAR Inc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shsmehr Nachrichten
Analysen zu CAR Inc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Verlusten -- DAX-Anleger verhalten in Kauflaune -- Asiens Börsen entwickeln sich unterschiedlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im frühen Verlauf schwächer. Am deutschen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Fernost findet sich unterdessen keine einheitliche Richtung.