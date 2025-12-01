Stellantis Aktie

Stellantis

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

01.12.2025 06:00:17

Stellantis car production in France set for 11% drop by 2028

Unions expect owner of Peugeot and Fiat brands to manufacture fewer vehicles at all its factories
26.11.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.11.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Stellantis Verkaufen DZ BANK
05.11.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
Stellantis 9,12 1,92% Stellantis

03:44 Die Top 20 der größten europäischen Banken
03:15 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03:10 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
