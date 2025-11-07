Carbogen Amcis (India) legte Quartalsergebnis vor

Carbogen Amcis (India) hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 4,16 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,11 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6,53 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 17,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at