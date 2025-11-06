CareDx verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CareDx hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 100,1 Millionen USD – ein Plus von 20,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CareDx 82,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at