19.08.2026 08:25:27

Carlsberg H1 Profit Rises

(RTTNews) - Carlsberg (CARLA.CO, CARLB.CO) reported first half net profit attributable to shareholders of 3.80 billion Danish kroner versus 3.36 billion kroner, a year ago. Profits for the period totaled 4.29 billion kroner under Carlsberg performance measures, compared with 4.04 billion kroner, prior year. CPM Earnings per share rose 6.0% to 32.4 kroner. CPM operating profit was up 4.5% to 7.45 billion kroner.

The company generated revenue of 47.053 billion Danish kroner in the first half of 2026, compared with 45.855 billion kroner in the same period a year ago. Total volume growth was 2.8%. Organic revenue growth was 2.7%.

Looking forward, the company now expects 2026 organic operating profit growth at 4-6%, revised from prior guidance of 2-6%.

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