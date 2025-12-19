Carnival Aktie

Carnival für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 120100 / ISIN: PA1436583006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.12.2025 19:16:07

Carnival Corp Shares Surge 17% After Full-Year Earnings Growth

(RTTNews) - Carnival Corp. & plc (CUK) jumped 16.55 percent, or $4.35, to $30.67 after the cruise operator reported higher full-year earnings compared with last year. The company posted net income of $422 million, or $0.31 per share, up from $303 million, or $0.23 per share, a year earlier. The stock was last trading at $30.67, compared with a previous close of $26.32 on the New York Stock Exchange. Shares opened at $27.63 and moved between $27.08 and $31.00 during the session. Trading volume reached 6,864,022 shares, well above the average volume of 1,890,211. Carnival Corporation & plc is now trading near the top of its 52-week range of $13.65 to $31.00, as investors reacted positively to the company's year-over-year earnings and revenue growth.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Carnival Corp & plc pairedmehr Nachrichten