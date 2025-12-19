Carnival Aktie
WKN: 120100 / ISIN: PA1436583006
|
19.12.2025 19:16:07
Carnival Corp Shares Surge 17% After Full-Year Earnings Growth
(RTTNews) - Carnival Corp. & plc (CUK) jumped 16.55 percent, or $4.35, to $30.67 after the cruise operator reported higher full-year earnings compared with last year. The company posted net income of $422 million, or $0.31 per share, up from $303 million, or $0.23 per share, a year earlier. The stock was last trading at $30.67, compared with a previous close of $26.32 on the New York Stock Exchange. Shares opened at $27.63 and moved between $27.08 and $31.00 during the session. Trading volume reached 6,864,022 shares, well above the average volume of 1,890,211. Carnival Corporation & plc is now trading near the top of its 52-week range of $13.65 to $31.00, as investors reacted positively to the company's year-over-year earnings and revenue growth.
