note Aktie
WKN DE: A3D2GS / ISIN: JP3759300001
|
22.12.2025 18:12:00
Carnival Stock Ends 2025 on a High Seas Note
Better late than never, Carnival Corp. (NYSE: CUK) (NYSE: CCL). The country's largest cruise line stock -- by fleet capacity and revenue -- saw its shares soar 10% on Friday after posting better-than-expected fiscal fourth-quarter results earlier in the day. At least six major Wall Street analyst firms have boosted their price targets on the stock following the well-received financial update.Carnival and smaller rivals Royal Caribbean (NYSE: RCL) and Norwegian Cruise Line (NYSE: NCLH) had disappointed the market last time out. Carnival's year-over-year revenue rose a modest 3% for its fiscal third quarter. It landed ahead of Wall Street profit targets, but this was the first time it hasn't posted a bottom-line beat in the double if not triple digits in more than two years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu note inc. Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu note inc. Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|note inc. Registered Shs
|1 556,00
|-1,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVorweihnachtliche Ruhe: ATX und DAX schließen kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten zum Wochenstart seitwärts. Die positive Stimmung an der Wall Street hält im Montagshandel an. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.