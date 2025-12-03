Carsten K. Rath: «Hier wird Luxustourismus neu definiert»

Rath Aktie
WKN: 76730 / ISIN: AT0000767306
|
03.12.2025 13:11:12
Nachrichten zu Rath AGmehr Nachrichten
|
24.10.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: profit warning 24.10.2025 (EQS Group)
|
24.10.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: Gewinnwarnung am 24.10.2025 (EQS Group)
|
03.10.25
|Rath-Aktie: Neues Werk in Indien eröffnet (APA)
|
10.09.25
|Rath-Aktie: Rochade im Vorstand zum Jahreswechsel (APA)
|
09.09.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: Veränderungen im Vorstand (EQS Group)
|
09.09.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: Changes in the Executive Board (EQS Group)
Analysen zu Rath AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Rath AG
|22,00
|-4,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.