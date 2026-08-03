Carters: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Carters hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 2,87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carters 0,010 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Carters im vergangenen Quartal 615,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carters 585,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at