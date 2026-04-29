Carvana Aktie
WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027
29.04.2026 23:37:25
CARVANA CO. Bottom Line Climbs In Q1
(RTTNews) - CARVANA CO. (CVNA) announced a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $250 million, or $1.69 per share. This compares with $216 million, or $1.51 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 52.0% to $6.432 billion from $4.232 billion last year.
CARVANA CO. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $250 Mln. vs. $216 Mln. last year. -EPS: $1.69 vs. $1.51 last year. -Revenue: $6.432 Bln vs. $4.232 Bln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
