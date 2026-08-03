CASIO COMPUTER: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CASIO COMPUTER lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 2,63 USD. Im letzten Jahr hatte CASIO COMPUTER einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,69 Prozent auf 467,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 430,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at