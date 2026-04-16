Caster präsentierte Quartalsergebnisse

Caster äußerte sich am 13.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -18,04 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Caster ein EPS von -67,210 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,38 Prozent auf 1,12 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Caster 1,13 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at