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16.04.2026 06:31:29
Caster präsentierte Quartalsergebnisse
Caster äußerte sich am 13.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -18,04 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Caster ein EPS von -67,210 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,38 Prozent auf 1,12 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Caster 1,13 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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