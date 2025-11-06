|
06.11.2025 06:31:29
Castrol India präsentierte Quartalsergebnisse
Castrol India hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,10 INR erwirtschaftet worden.
Castrol India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,63 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 2,13 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 13,53 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
