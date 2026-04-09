Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
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09.04.2026 11:45:56
Caterpillar Taps Veteran Insider Kyle Epley As CFO
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Nachrichten zu Caterpillar Inc.
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09.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones schlussendlich in Grün (finanzen.at)
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09.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)
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09.04.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
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09.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
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08.04.26
|NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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08.04.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus (finanzen.at)
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08.04.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
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08.04.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Start im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Caterpillar Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Caterpillar Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|56 975,00
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|Caterpillar Inc.
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