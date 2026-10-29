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29.10.2026 03:00:02
Cathay General: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 21, 2026, Cathay General (NASDAQ:CATY) announced record net interest income, the profit earned from interest on loans minus interest paid on deposits, of $211.9 million. Steady commercial loan growth and asset repricing continue expanding returns. Higher asset yields defend earnings as deposit costs remain high.
Three things management said stand out.
Management boosted its full-year guidance for both loan expansion and deposit balance growth. Strong commercial borrower activity and active branch outreach supported the revision.
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