Cato Aktie
WKN: 881902 / ISIN: US1492051065
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20.08.2026 13:19:41
Cato Corp. Profit Drops In Q2
(RTTNews) - Cato Corp. (CATO) revealed earnings for second quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line totaled $1.15 million, or $0.06 per share. This compares with $6.83 million, or $0.35 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 6.2% to $165.50 million from $176.51 million last year.
Cato Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.15 Mln. vs. $6.83 Mln. last year. -EPS: $0.06 vs. $0.35 last year. -Revenue: $165.50 Mln vs. $176.51 Mln last year.
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