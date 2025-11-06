CAVA Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CAVA Group hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 292,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 243,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at