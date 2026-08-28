Cavendish Hydrogen legte Quartalsergebnis vor

Cavendish Hydrogen veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -2,19 NOK. Ein Jahr zuvor waren -1,750 NOK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 26,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 65,4 Millionen NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48,3 Millionen NOK.

Redaktion finanzen.at