12.12.2025 17:03:56

CCC Intelligent Solutions Launches Share Repurchase Program

(RTTNews) - CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) on Friday, the Board approved a new share repurchase program worth $500 million, after fully using up the previous $300 million authorization from December 2024.

As part of this new initiative, the company has entered a $300 million accelerated share repurchase agreement with Bank of America. This deal will allow CCC to buy back an initial 33.2 million shares, with the final amount depending on the stock's volume-weighted average price throughout the program.

The accelerated share repurchase is anticipated to wrap up by the end of Q2 2026, and CCC will still have $200 million left for more buybacks.

CCC is currently trading at $7.80 up $0.58 or 8.03 percent on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:41 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:32 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen