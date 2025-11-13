CCL Industries A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CCL Industries A präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 1,21 CAD. Im letzten Jahr hatte CCL Industries A einen Gewinn von 1,08 CAD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat CCL Industries A mit einem Umsatz von insgesamt 1,97 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,85 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 6,28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at