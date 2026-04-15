CCReB Advisors präsentierte Quartalsergebnisse

CCReB Advisors hat am 13.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 16,83 JPY gegenüber 33,75 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat CCReB Advisors mit einem Umsatz von insgesamt 178,5 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 81,66 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at