Q2-Depot 07.09.2026 03:37:02

Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio

Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio

Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS ihre Beteiligungen an US-Aktien offengelegt. Diese Positionen bilden den wichtigsten Bestandteil des US-Portfolios.

Die UBS Group AG hat im zweiten Quartal 2026 Einblicke in ihre im US-Markt gehaltenen Beteiligungen gewährt. Aus dem aktuellen Formular 13F zum Stichtag am 30. Juni 2026 geht hervor, dass die Schweizer Großbank bei den größten US-Technologiekonzernen massiv nachlegte. Das Asset-Management verzeichnete besonders kräftige Zukäufe bei Apple und Microsoft, während bei NVIDIA sowie Amazon minimale Gewinnmitnahmen verbucht wurden.

Eine Besonderheit der reinen Aktien-Top-10 bildet die Präsenz des eigenen Unternehmens: Die UBS stockte auch den Bestand an eigenen Anteilsscheinen leicht aus.

Im nachfolgenden Ranking sind die zehn größten US-Aktienbeteiligungen der UBS im zweiten Quartal 2026 aufgeführt, sortiert nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Optionen und Fonds, in die das Unternehmen während des Berichtszeitraums investiert hat, wurden hierbei nicht berücksichtigt. Stichtag der Daten ist der 30. Juni 2026.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pincasso / Shutterstock.com,Simon Zenger / Shutterstock.com

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