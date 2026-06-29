CD Projekt Aktie

CD Projekt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QKR9 / ISIN: US1251051066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.06.2026 14:44:00

CD Projekt wird wieder CD Projekt Red

Der börsennotierte Mutterkonzern CD Projekt nimmt den Namen seines Tochterstudios CD Projekt Red an. Die Hauptversammlung beschloss die Umbenennung am 23. Juni.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CD Projekt RED S.A.

mehr Nachrichten