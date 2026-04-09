Perpetual LtdShs Aktie
WKN: 872071 / ISIN: AU000000PPT9
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09.04.2026 14:42:51
CDL sets up S$2 billion multicurrency perpetual securities issuance programme
The net proceeds will be used to finance general working capital and corporate funding, and refinance existing borrowingsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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