CDU-Politiker Pieper verzichtet nach Kritik auf Topjob in Brüssel

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der deutsche CDU-Politiker Markus Pieper verzichtet nach heftiger Kritik an seiner Ernennung auf das Amt als Beauftragter der EU-Kommission für kleine und mittelgroße Unternehmen. Das teilte die Behörde unter der Leitung von Ursula von der Leyen am späten Montagabend in Brüssel mit./aha/DP/he