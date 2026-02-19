|
19.02.2026 05:49:38
CDU-Spitzengremien bereiten Parteitag vor
STUTTGART (dpa-AFX) - Die CDU-Führungsgremien bereiten am Donnerstag den zweitägigen Bundesparteitag in Stuttgart vor, der am Freitag mit den Vorstandswahlen beginnt. Für den Vorsitz tritt zum dritten Mal in Folge Kanzler Friedrich Merz als einziger Kandidat an. Er war 2022 mit 95,3 Prozent gewählt und 2024 mit 89,8 Prozent im Amt bestätigt worden.
Außerdem werden bis Samstag eine Reihe inhaltlicher Anträge zu Themen wie Teilzeit, Einschränkung der Social-Media-Nutzung für Kinder und Jugendliche oder zur Rentenreform beraten. Zum ersten Mal seit ihrer Regierungszeit nimmt die Ex-Kanzlerin Angela Merkel wieder an einem Parteitag teil./mfi/DP/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow geht höher aus dem Handel -- ATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigte sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.