CDW Aktie
WKN DE: A1W0KL / ISIN: US12514G1085
13.05.2026 14:46:42
CDW Authorized $1 Bln Buyback Program
(RTTNews) - CDW Corporation (CDW), an IT solutions provider, Wednesday announced that it has been authorized a $1 billion increase to its share repurchase program.
The $1 billion authorization is incremental to about $484 million remaining from the previous repurchase program as of March 31.
In pre-market activity, CDW shares were trading at $99.91, up 0.61% on the Nasdaq.
