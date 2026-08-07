CDW: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CDW hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat CDW mit einem Umsatz von insgesamt 6,57 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,97 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at