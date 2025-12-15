Career Education Aktie
WKN: 912062 / ISIN: US1416651099
15.12.2025 16:07:21
CECO Environmental Wins Largest Ever Order Surpassing $135 Million
(RTTNews) - CECO Environmental Corp. (CECO), Monday announced that the company has secured its largest ever order exceeding $135 million, paving the way for full-year 2025 bookings to surpass $1 billion.
The order comprises of a comprehensive emissions management solution designed to deliver ultra-low emissions and acoustic and thermal performance, meeting or exceeding stringent environmental and community standards for a large-scale Texas-based natural gas power generation facility supporting data center expansion.
Additionally, CEO Todd Gleason informed that the company's sales pipeline continues to grow and is expected to eclipse $6 billion by the end of 2025.
Currently, CECO is trading at $61.90, up 1.54 percent on the Nasdaq.
