13.11.2025 06:31:28
Celebi Hava Servisi AS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Celebi Hava Servisi AS hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 58,00 TRY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Celebi Hava Servisi AS noch ein Gewinn pro Aktie von 57,40 TRY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,81 Milliarden TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,85 Milliarden TRY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
