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03.07.2026 10:02:11
Celltrion Q2 Operating Income Jumps
(RTTNews) - Celltrion, Inc. (068270.KS), a biopharmaceutical company, on Friday reported higher operating income and sales in the second quarter of 2026 compared with the same period last year.
For the second quarter, operating income also jumped to KRW 751.9 billion from KRW 391.9 billion
Sales for the period increased to KRW 2.45 trillion from KRW 1.80 trillion in the previous year.
Celltrion closed trading 3.96% higher at KRW 183,600 on the Korean Stock Exchange.
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