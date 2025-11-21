|
CELON PHARMA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
CELON PHARMA präsentierte in der am 19.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
CELON PHARMA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,06 PLN je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 54,36 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 54,6 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 119,7 Millionen PLN umgesetzt.
