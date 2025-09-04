Cementos Bio-Bio informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cementos Bio-Bio gab am 02.09.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 23,00 CLP. Im letzten Jahr hatte Cementos Bio-Bio einen Gewinn von 25,00 CLP je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 91,95 Milliarden CLP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 84,28 Milliarden CLP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at