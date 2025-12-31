Cemtrex: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cemtrex hat sich am 29.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 35,57 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 33122,25 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 18,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 212,720 USD. Im Vorjahr hatten -267,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76,49 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 66,86 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at