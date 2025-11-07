Cencora präsentierte Quartalsergebnisse

Cencora hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Cencora hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 79,05 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 83,73 Milliarden USD ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 7,96 USD gegenüber 7,53 USD je Aktie im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 321,33 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 293,96 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at