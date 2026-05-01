Centaurus Energy legte Quartalsergebnis vor

Centaurus Energy gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,070 CAD je Aktie vermeldet.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,170 CAD gegenüber 0,260 CAD je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden 0,01 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahr betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,01 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at