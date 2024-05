Central Bank of India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Central Bank of India lud am 30.04.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 INR. Im Vorjahresviertel hatte Central Bank of India 0,680 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 97,34 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 85,96 Milliarden INR umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,07 INR gegenüber 1,93 INR je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,57 Prozent auf 355,62 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 297,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,50 INR geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 144,12 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at