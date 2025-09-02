Central Cooperative Bank AD präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Central Cooperative Bank AD hat am 01.09.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 BGN. Im Vorjahresviertel hatte Central Cooperative Bank AD 0,190 BGN je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 80,5 Millionen BGN gegenüber 79,1 Millionen BGN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

