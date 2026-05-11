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11.05.2026 06:31:29
CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 131,51 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 190,99 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 20,78 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 15,36 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT ein Gewinn pro Aktie von 51,90 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT im vergangenen Geschäftsjahr 38,45 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT 30,88 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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