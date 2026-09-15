Smart Move Aktie

Smart Move für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3S6 / ISIN: US8319201039

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15.09.2026 23:15:00

Centrus Energy Just Made a Smart Move. Here's Why It Matters.

Centrus Energy (NYSE: LEU) is moving deeper into America's nuclear fuel bottleneck as its X-energy agreement adds another commercial catalyst. Federal support, a growing backlog, and limited domestic enrichment capacity create a compelling growth setup, but the valuation means execution matters more than ever.

Stock prices used were the market prices of Aug. 26, 2026. The video was published on Sept. 14, 2026.

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