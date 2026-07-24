Century Communities legte Quartalsergebnis vor

Century Communities hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,14 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,91 Prozent auf 927,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Century Communities 985,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at