30.01.2026 06:31:29
Century Communities präsentierte Quartalsergebnisse
Century Communities gab am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 1,21 USD gegenüber 3,20 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Century Communities im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,23 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,86 USD. Im Vorjahr hatte Century Communities 10,40 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,12 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 5,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
