|
21.07.2026 21:53:18
Century Next Financial Corp. Bottom Line Rises In Q2
(RTTNews) - Century Next Financial Corp. (CTUY.OB) announced a profit for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $4.144 million, or $2.20 per share. This compares with $3.937 million, or $2.14 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.8% to $10.193 million from $9.730 million last year.
Century Next Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.144 Mln. vs. $3.937 Mln. last year. -EPS: $2.20 vs. $2.14 last year. -Revenue: $10.193 Mln vs. $9.730 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAugen auf die Berichtssaison: ATX und DAX letztlich fester -- US-Börsen letztlich uneins -- Asiens Börsen schließen mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Mittwoch an. An den US-Börsen war keine klare Richtung auszumachen. An den Märkten in Fernost waren zur Wochenmitte mehrheitlich Verluste zu sehen.