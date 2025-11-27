Peers Aktie
WKN DE: A2PL83 / ISIN: JP3801660006
|
27.11.2025 02:34:31
CEOs in Singapore have greater staying power than global peers: report
Outgoing chief executives of STI companies average about 8.8 years in the role versus 7.2 years globallyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!